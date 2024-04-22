Командувач Сил оборони Естонії пропонує підняти витрати на оборону до 5% ВВП

Командувач Сил оборони генерал Мартін Херем вважає, що протягом наступних двох років країна повинна збільшити оборонні витрати до 5% ВВП, насамперед для закупівлі достатньої кількості боєприпасів.

Про це Херем заявив в інтерв’ю радіо ERR, повідомляє "Європейська правда".

Топгенерал Естонії вважає, що в наступні кілька років оборонний бюджет країни "має бути набагато більшим, ніж зараз, а потім знову трохи зменшитися", аби врахувати різницю у витратах на закупівлю та утримання.

"Це не повинно бути п'ять відсотків протягом наступних 10 років, можливо, п'ять відсотків протягом наступних двох років, а потім трохи менше", – сказав Херем.

Він додав, що йдеться не просто про те, щоб попросити більше грошей, а про "конкретну операціоналізовану потребу".

"Якщо Росія піде з України, на підготовку (Росії до нової агресії. – Ред.) піде кілька років. Я думаю, що у нас може бути не більше трьох років. Ми зробили розрахунки, але не вистачатиме 1,5 мільярда боєприпасів", – сказав Херем.

Командувач естонських Сил оборони пояснив, що ці боєприпаси – до того ж ідеться про мінімальну оцінку – дозволять стримати російські війська на відстані, аби потенційна агресія Москви не переросла в контактні бої.

Раніше Херем заявляв, що для реалізації російських погроз на адресу НАТО і, зокрема, країн Балтії необхідна реалізація одразу кількох чинників, ключовий з яких – завершення війни в Україні.

Він також сказав, що НАТО недооцінив спроможності РФ виробляти снаряди і поповнювати армію.