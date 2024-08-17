Эстония хочет наладить производство боеприпасов уже в начале следующего года

В Эстонии в военном городке Эмари не позднее начала 2025 года планируется начать производство боеприпасов.

Об этом сообщил министр обороны Ханно Пеквкур, передает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"В сегодняшней ситуации с безопасностью необходимо как можно скорее начать производство боеприпасов в Эстонии", – заявил Певкур.

Министр добавил, что пока в Эстонии нет оборонного промышленного парка, необходимо искать другие способы ускорить производство боеприпасов.

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По его словам, одним из вариантов было предоставить на тендерной основе тому или иному предприятию возможность начать такое производство в Эмари.

"Там для этого есть инфраструктура с соответствующими требованиями к безопасности и надежности", – сказал министр обороны Ханно Певкур.

В ближайшее время Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) организует тендер, победитель которого на три года получит в военном городке Эмари территорию площадью около 8900 квадратных метров с семью складскими помещениями. Объект должен использоваться для производства боеприпасов и взрывчатых веществ.

Новая коалиция в Эстонии ранее предложила повысить налог на добавленную стоимость, налог на прибыль и акцизы на алкоголь, табак и бензин – в частности для того, чтобы воплотить цели по расходам на оборону.

Эстонский командующий силами обороны генерал Мартин Херем ранее призвал в течение следующих двух лет увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, прежде всего для закупки достаточного количества боеприпасов.