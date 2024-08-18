У Британії жінконенависництво хочуть прирівняти до форми тероризму

Уряд Великої Британії планує визнати жінконенависництво як одну з форм тероризму.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Міністерка внутрішніх справ Іветт Купер розпорядилася переглянути антитерористичну стратегію з метою боротьби з насильством щодо жінок і дівчат, виявити прогалини в чинному законодавстві і вивчити нові ідеології.

Згідно з цими пропозиціями, вчителі будуть юридично зобов'язані направляти учнів, яких вони підозрюють у крайній мізогінії до антитерористичної програми уряду Великої Британії.

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"Занадто довго уряди не могли протидіяти зростанню екстремізму як в Інтернеті, так і на наших вулицях, і ми бачимо, як зростає кількість молодих людей, радикалізованих в Інтернеті. Підбурювання до ненависті всіх видів руйнує і підриває саму структуру наших спільнот і нашої демократії", – сказала Купер.

За її словами, останніми роками боротьба з екстремізмом була сильно ослаблена, "саме тоді, коли вона була найбільш необхідна".

"Саме тому я доручила Міністерству внутрішніх справ провести швидкий аналітичний спринт щодо екстремізму, скласти карту і відстежувати екстремістські тенденції, зрозуміти факти про те, що працює, щоб підірвати і відвернути людей від екстремістських поглядів, а також виявити будь-які прогалини в чинній політиці", – додала міністерка.

Минулого місяця офіцер поліції попередив, що такі інтернет-інфлюенсери, як Ендрю Тейт, можуть радикалізувати молодих чоловіків і хлопців до крайньої мізогінії так само, як терористи залучають своїх послідовників.

Керівник відділу поліції з питань протидії насильству щодо жінок і дівчат (VAWG) Меггі Бліт сказала, що вплив на молодих хлопців в Інтернеті є "досить жахливим".

Вона зазначила, що Закон про безпеку в Інтернеті потребує доопрацювання і що для захисту дітей необхідно вживати більш швидких заходів.

Нагадаємо, нова президентка Ісландії Халла Томасдоттір заявляла, шо прагне докласти ще більших зусиль для утвердження гендерної рівності в країні та світі.