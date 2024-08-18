В Британии женоненавистничество хотят приравнять к форме терроризма

Правительство Великобритании планирует признать женоненавистничество как одну из форм терроризма.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Министр внутренних дел Иветт Купер распорядилась пересмотреть антитеррористическую стратегию с целью борьбы с насилием в отношении женщин и девушек, выявить пробелы в действующем законодательстве и изучить новые идеологии.

Согласно этим предложениям, учителя будут юридически обязаны направлять учеников, которых они подозревают в крайней мизогинии в антитеррористическую программу правительства Великобритании.

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"Слишком долго правительства не могли противодействовать росту экстремизма как в Интернете, так и на наших улицах, и мы видим, как растет количество молодых людей, радикализированных в Интернете. Подстрекательство к ненависти всех видов разрушает и подрывает саму структуру наших сообществ и нашей демократии", – сказала Купер.

По ее словам, в последние годы борьба с экстремизмом была сильно ослаблена, "именно тогда, когда она была наиболее необходима".

"Именно поэтому я поручила Министерству внутренних дел провести быстрый аналитический спринт по экстремизму, составить карту и отслеживать экстремистские тенденции, понять факты о том, что работает, чтобы подорвать и отвлечь людей от экстремистских взглядов, а также выявить любые пробелы в действующей политике", – добавила министр.

В прошлом месяце офицер полиции предупредил, что такие интернет-инфлюенсеры, как Эндрю Тейт, могут радикализировать молодых мужчин и парней к крайней мизогинии так же, как террористы привлекают своих последователей.

Руководитель отдела полиции по вопросам противодействия насилию в отношении женщин и девушек (VAWG) Мэгги Блит сказала, что влияние на молодых парней в Интернете является "довольно ужасным".

Она отметила, что Закон о безопасности в Интернете нуждается в доработке и что для защиты детей необходимо принимать более быстрые меры.

Напомним, новый президент Исландии Халла Томасдоттир заявила, что стремится приложить еще большие усилия для утверждения гендерного равенства в стране и мир