Нова президентка Ісландії обіцяє сприяти ще більшій гендерній рівності

Халла Томасдоттір, яка з 1 серпня стала новою президенткою Ісландії, на своїй посаді прагне докласти ще більших зусиль для утвердження гендерної рівності в країні та світі.

Про це вона сказала в інтерв’ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Томасдоттір розповіла, що свого часу її надихнуло обрання у 1980 році першої у світі жінки-президентки Віґдіс Фіннбоґадоуттір. За її словами, гендерний баланс "вбудований в нашу ДНК", і вона зробить все можливе, щоб бути прикладом для наслідування в регіоні і на міжнародному рівні.

"Скандинавські країни продовжуватимуть демонструвати іншу якість лідерства, тому що ми досягли гендерного балансу і, сподіваємось, будемо в авангарді створення більшого балансу поколінь у тому, як ми керуємо і як ми розвиваємо наші суспільства, щоб бути більш пристосованими до майбутнього", – додала ісландська президентка.

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Також Томасдоттір планує привнести до президентської посади "жіночі цінності", які вона принесла у світ фінансів як бізнесвумен.

"Я продовжуватиму просувати ту саму філософію, яка характеризує все, що я робила, що прибуток повинен досягатися на основі принципів, і ці принципи повинні бути гуманними, вони повинні стосуватися довгострокової стійкості людства і нашого суспільного договору", – пояснила вона.

За словами Томасдоттір, головними проблемами у світі нині є нерівність поколінь та расова нерівність.

"Куди б ми не подивилися, якщо ми не зробимо краще сьогодні, наші діти та онуки зіткнуться з набагато суворішою реальністю, ніж та, якою насолоджувалися ми. Тому я думаю про гендерну, расову та міжпоколіннєву нерівність і намагаюся зменшити її всіма можливими способами", – підсумувала президентка Ісландії.

Халлу Томасдоттір обрали президенткою Ісландії на виборах 1 червня. Вона стала наступницею Гвюдні Торлаціуса Йоуганнессона, який пішов у відставку після двох чотирирічних термінів.