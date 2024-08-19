Президент Болгарії відмовився затверджувати новий технічний уряд

Президент Болгарії Румен Радев відмовився підписати указ про призначення нового технічного уряду.

Про це повідомляє БГНЕС, інформує "Європейська правда".

Радев відмовився затверджувати склад технічного уряду через кандидатуру на посаду очільника Міністерства внутрішніх справ Каліна Стоянова.

Він був переконаний, що Стоянов не гарантує проведення чесних виборів, і дав час кандидатці на посаду тимчасової прем'єр-міністерки Горіці Гранчаровій-Кожаревій до 15.00 сьогоднішнього дня, щоб замінити його, однак та відмовилась.

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"Відповідальність на мені, рішення за вами", – сказала Гранчарова-Кожарева, після чого президент Румен Радев заявив, що приведення уряду до присяги у вівторок в парламенті не буде.

"Завтра присяги в парламенті не буде. Вибори переносяться на період після 20 жовтня. Уряд Дімітара Главчева продовжує виконувати свої обов'язки", – сказав президент.

Політична криза у Болгарії триває з 2021 року, відтоді в країні відбулись уже шість дострокових парламентських виборів. Останні, у червні 2024 року, не змогли призвести до формування постійного уряду.

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