Президент Болгарии отказался утверждать новое техническое правительство

Президент Болгарии Румен Радев отказался подписать указ о назначении нового технического правительства.

Об этом сообщает БГНЕС, информирует "Европейская правда".

Радев отказался утверждать состав технического правительства из-за кандидатуры на должность главы Министерства внутренних дел Калина Стоянова.

Он был убежден, что Стоянов не гарантирует проведения честных выборов, и дал время кандидату на должность временного премьер-министра Горице Гранчаровой-Кожаревой до 15.00 сегодняшнего дня, чтобы заменить его, однако та отказалась.

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"Ответственность на мне, решение за вами", – сказала Гранчарова-Кожарева, после чего президент Румен Радев заявил, что приведение правительства к присяге во вторник в парламенте не будет.

"Завтра присяги в парламенте не будет. Выборы переносятся на период после 20 октября. Правительство Димитара Главчева продолжает выполнять свои обязанности", – сказал президент.

Политический кризис в Болгарии продолжается с 2021 года, с тех пор в стране состоялись уже шесть досрочных парламентских выборов. Последние, в июне 2024 года, не смогли привести к формированию постоянного правительства.

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