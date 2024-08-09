У Болгарії формується тимчасовий уряд з курсом на нові вибори в жовтні

Президент Болгарії Румен Радев у п'ятницю доручив заступниці голови Рахункової палати Гориці Гранчаровій-Кожаревій сформувати тимчасовий уряд країни, який працюватиме до чергових дострокових парламентських виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє БГНЕС.

Радев сказав, що Гранчарова-Кожарева повинна не пізніше 19 серпня представити проєкт складу і структури кабінету.

"Я доручаю вам сформувати офіційний кабінет. Конституція не визначає чіткого терміну, але, враховуючи ситуацію та консультації з політичними партіями, я вважаю, що найбільш прийнятною датою для нових дострокових парламентських виборів є 20 жовтня", – повідомив болгарський президент.

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"Хочу подякувати вам за те, що ви прийняли це важливе і відповідальне завдання. У його реалізації ви будете покладатися тільки на себе", – додав він.

Радев подякував нинішньому виконувачу обов’язків прем’єр-міністра Дімітару Главчеву за його зусилля та досягнуті результати. Перед цим Главчев відмовився сформувати черговий тимчасовий кабінет міністрів.

На початку цього тижня стало відомо, що популістській партії "Є такий народ" не вдалось домовитись про формування уряду. Це вилилось у потребу провести в Болгарії нові парламентські вибори – сьомі за понад три роки.

Ще раніше основні політичні сили – парламентські блоки ГЄРБ-СДС та "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" – також зазнали невдачі у спробах сформувати уряд.

Політична криза у Болгарії триває з 2021 року.

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