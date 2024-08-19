Спікер Сейму Польщі не виключив участі у виборах президента

Голова польського Сейму, лідер партії "Польща 2050" Шимон Головня допустив, що може взяти участь у президентських виборах у 2025 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

За словами Головні, партії, що входять до коаліції, ще ведуть переговори про те, чи виставляти єдиного кандидата на виборах президента Польщі.

"Я не думаю, що сьогодні поляки якось особливо зацікавлені в обговоренні одного кандидата, який стане президентом. Мені здається, що їх сьогодні найбільше цікавить єдина Польща", – пояснив він.

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Відповідаючи на запитання, чи буде він висувати свою кандидатуру на президентських виборах, лідер "Польщі 2050" сказав, що всерйоз про це думає.

"Я ще не ухвалив рішення, тому що я ще не знаю, де ми будемо через ці три-чотири місяці, де буде Польща, де будуть її потреби", – додав Головня.

Минулого тижня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що не має наміру брати участь у президентських виборах, а кандидата – або спільного, або ж від його "Громадянської платформи" – мають оголосити до Різдва.

Один із можливих кандидатів "Громадянської платформи" та один із потенційних фаворитів цих виборів – чинний мер Варшави Рафал Тшасковський.

Також відомо, що від опозиційної партії "Право і справедливість" на цю посаду хотів би балотуватися колишній прем'єр Матеуш Моравецький. Чинний президент Польщі Анджей Дуда, свого часу висунутий "ПіС", перебуває на посаді другий термін і не зможе взяти участь у виборах.

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