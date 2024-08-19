Спикер Сейма Польши не исключил участия в выборах президента

Председатель польского Сейма, лидер партии "Польша 2050" Шимон Головня допустил, что может принять участие в президентских выборах в 2025 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

По словам Головни, партии, входящие в коалицию, еще ведут переговоры о том, выставлять ли единого кандидата на выборах президента Польши.

"Я не думаю, что сегодня поляки как-то особо заинтересованы в обсуждении одного кандидата, который станет президентом. Мне кажется, что их сегодня больше всего интересует единая Польша", – пояснил он.

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Отвечая на вопрос, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, лидер "Польши 2050" сказал, что всерьез об этом думает.

"Я еще не принял решение, потому что я еще не знаю, где мы будем через эти три-четыре месяца, где будет Польша, где будут ее потребности", – добавил Головня.

На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что не намерен участвовать в президентских выборах, а кандидата – или общего, или же от его "Гражданской платформы" – должны объявить до Рождества.

Один из возможных кандидатов "Гражданской платформы" и один из потенциальных фаворитов этих выборов – действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Также известно, что от оппозиционной партии "Право и справедливость" на эту должность хотел бы баллотироваться бывший премьер Матеуш Моравецкий. Действующий президент Польши Анджей Дуда, в свое время выдвинутый "ПиС", находится в должности второй срок и не сможет принять участие в выборах.

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