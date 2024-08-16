Туск відповів, чи буде балотуватись у президенти Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не має наміру боротися за посаду президента на виборах у 2025 році.

Про це Туск заявив у п’ятницю, 16 серпня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Він пояснив, що не має наміру виставляти свою кандидатуру, бо почувається компетентним на своєму місці.

"Рішення щодо кандидата від "Громадянської коаліції", або, можливо, ширше – коаліції 15 жовтня, має бути оголошене до Різдва. Немає сенсу починати кампанію занадто рано", – сказав він.

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Чинний президент Польщі Анджей Дуда перебуває на посаді другий термін і не зможе взяти участь у виборах.

Зазначимо, один із можливих кандидатів "Громадянської коаліції" та один із потенційних фаворитів цих виборів – чинний мер Варшави Рафал Тшасковський.

Також відомо, що від опозиційної партії "Право і справедливість" на цю посаду хотів би балотуватися колишній прем'єр Матеуш Моравецький. Взагалі ж "ПіС" проводить різноманітні дослідження, щоб визначити свого ідеального кандидата.

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