47-річна спадкоємиця трону Швеції почала навчатись на офіцера

Кронпринцеса Швеції, 47-річна Вікторія в понеділок, 19 серпня, почала навчання у Шведському університеті оборони, аби здобути офіцерське звання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у шведському королівському палаці.

Спадкоємиця престолу Швеції, як зазначається, пройде спеціальний курс підготовки офіцерів для "подальшого поглиблення своєї участі в діяльності шведських Збройних сил і отримання глибшого розуміння тактики, військової науки і військової стратегії".

Фото: Королівський палац Швеції

"Мої амбіції зараз полягають у тому, щоб вкласти всю свою енергію в офіцерську підготовку, щоб у майбутньому якнайкраще представляти Швецію та шведські Збройні сили", – заявила Вікторія.

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Фото: Королівський палац Швеції

Спеціалізована офіцерська підготовка у Швеції стосується людей, які вже мають вищу освіту, та охоплює як теоретичний, так і практичний компоненти.

У 2003 році кронпринцеса Вікторія вже пройшла базову військову підготовку в Міжнародному центрі Збройних сил Швеції та здобула звання кадета. Вона також вивчала конфліктологію в університеті.

На програму офіцерської підготовки вона подалась у квітні цього року – майже одразу після того, як Швеція стала членом Північноатлантичного Альянсу.