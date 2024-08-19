47-річна спадкоємиця трону Швеції почала навчатись на офіцера
Новини — Понеділок, 19 серпня 2024, 19:01 —
Кронпринцеса Швеції, 47-річна Вікторія в понеділок, 19 серпня, почала навчання у Шведському університеті оборони, аби здобути офіцерське звання.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у шведському королівському палаці.
Спадкоємиця престолу Швеції, як зазначається, пройде спеціальний курс підготовки офіцерів для "подальшого поглиблення своєї участі в діяльності шведських Збройних сил і отримання глибшого розуміння тактики, військової науки і військової стратегії".
"Мої амбіції зараз полягають у тому, щоб вкласти всю свою енергію в офіцерську підготовку, щоб у майбутньому якнайкраще представляти Швецію та шведські Збройні сили", – заявила Вікторія.
Спеціалізована офіцерська підготовка у Швеції стосується людей, які вже мають вищу освіту, та охоплює як теоретичний, так і практичний компоненти.
У 2003 році кронпринцеса Вікторія вже пройшла базову військову підготовку в Міжнародному центрі Збройних сил Швеції та здобула звання кадета. Вона також вивчала конфліктологію в університеті.
На програму офіцерської підготовки вона подалась у квітні цього року – майже одразу після того, як Швеція стала членом Північноатлантичного Альянсу.