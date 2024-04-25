Шведська принцеса навчатиметься на офіцера

Шведська принцеса Вікторія восени пройде в армії підготовку, необхідну для офіцерського звання.

Як повідомляє SVT, пише "Європейська правда", про це повідомили у збройних силах Швеції.

Навчання 46-річної Вікторії буде частиною її підготовки до можливого вступу на престол.

Програма підготовки для офіцерів передбачена для людей, які вже мають вищу освіту, і зазвичай триває 20-25 місяців. Навчання включає теоретичну й практичну компоненту з метою сформувати "поглиблене розуміння тактики, військової науки і стратегії".

Принцеса Вікторія почала набувати знань у цій сфері ще з 2003 року, коли пройшла тритижневий базовий вишкіл у міжнародному центрі шведської армії Swedint, після чого мала й інші курси, а паралельно вивчала теорію конфліктів і мирного врегулювання.

Нагадаємо, минулого року трирічну військову підготовку почала на той час 17-річна принцеса Іспанії Леонор. Представниця монаршої родини пройде підготовку у всіх трьох видах збройних сил: армія, флот та військово-повітряні сили.

А у Данії затверджують законодавство, що розширить призов також на дівчат нарівні з юнаками.