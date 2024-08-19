47-летняя наследница трона Швеции начала учиться на офицера

Кронпринцесса Швеции, 47-летняя Виктория в понедельник, 19 августа, начала обучение в Шведском университете обороны, чтобы получить офицерское звание.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в шведском королевском дворце.

Наследница престола Швеции, как отмечается, пройдет специальный курс подготовки офицеров для "дальнейшего углубления своего участия в деятельности шведских Вооруженных сил и получения более глубокого понимания тактики, военной науки и военной стратегии".

Фото: Королевский двор Швеции

"Мои амбиции сейчас заключаются в том, чтобы вложить всю свою энергию в офицерскую подготовку, чтобы в будущем как можно лучше представлять Швецию и шведские Вооруженные силы", – заявила Виктория.

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Фото: Королевский двор Швеции

Специализированная офицерская подготовка в Швеции касается людей, которые уже имеют высшее образование, и охватывает как теоретический, так и практический компоненты.

В 2003 году кронпринцесса Виктория уже прошла базовую военную подготовку в Международном центре Вооруженных сил Швеции и получила звание кадета. Она также изучала конфликтологию в университете.

На программу офицерской подготовки она подалась в апреле этого года – почти сразу после того, как Швеция стала членом Североатлантического Альянса.