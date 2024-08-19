У Нідерландах один з тимчасових притулків для українців зупинив прийом через перевантаження

Розташований в Утрехті тимчасовий притулок для біженців з України зупинив прийом людей через перевантаження.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Центр-притулок у центральній частині Утрехта, в районі Яарберс, був запланований як перша точка прийому людей, які щойно прибули і потребують хоч якогось даху над головою, доки їм запропонують краще житло з довшими термінами перебування.

Початково планувалося, що українці будуть залишатися у цьому центрі близько доби, а потім вирушати на нове місце.

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Проте реалізувати задум не вдалося, оскільки кращі варіанти для тривалого проживання у дефіциті і нові люди прибувають швидше, ніж звільняються місця.

Рішення про припинення прийому людей ухвалили через те, що у центрі вже неможливо забезпечувати нормальні умови проживання – до санвузлів великі черги, мешканцям неможливо забезпечити достатню приватність.

"Причина рішення – не наплив людей, а нестача місць для прийому", – зазначив речник міністерства у справах притулку і міграції.

Зараз до Нідерландів щотижня приїздять близько 300 українців, тоді як звільняються лише близько сотні місць. У матеріалі не наводять деталей, чи йдеться переважно про українців з тимчасовим захистом, що переїздять з інших країн Європи, де перебували вже деякий час після 2022 року, чи людей, які щойно виїхали з рідних міст.

Ще з лютого цей центр обмежив прийом нових людей – новими мешканцями могли стати лише вразливі категорії, як родини з малими дітьми, люди поважного віку, люди з інвалідністю.

Для тих, хто на цей час проживає у центрі, шукають і варіанти проживання по всій території країни.

Зараз українці, які прибувають до Нідерландів переважно мають самі подбати про пошук житла.

Нагадаємо, Литва готується продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік.

В Естонії повідомляли, що у 2023 році кількість працевлаштованих українців з тимчасовим захистом зросла і зараз сягає майже 60%.