В Нидерландах один из временных приютов для украинцев остановил прием из-за переполнения

Расположенный в Утрехте временный приют для беженцев из Украины остановил прием людей из-за того, что переполнен.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Центр-убежище в центральной части Утрехта, в районе Яарберс, был запланирован как первая точка приема людей, которые только что прибыли и нуждаются хоть в какой-то крыше над головой, пока им предложат лучшее жилье для более длительного пребывания.

Изначально планировалось, что украинцы будут оставаться в этом центре около суток, а затем отправляться на новое место.

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Однако реализовать замысел не удалось, поскольку лучшие варианты для длительного проживания в дефиците и новые люди прибывают быстрее, чем освобождаются места.

Решение о прекращении приема людей приняли из-за того, что в центре уже невозможно обеспечивать нормальные условия проживания – в санузлы большие очереди, жителям невозможно обеспечить достаточную приватность.

"Причина решения – не наплыв людей, а нехватка мест для приема", – отметил представитель министерства по делам убежища и миграции.

Сейчас в Нидерланды еженедельно приезжают около 300 украинцев, тогда как освобождаются лишь около сотни мест. В материале не приводят деталей, идет ли речь преимущественно об украинцах, которые переезжают из других стран Европы, где находились уже некоторое время после 2022 года, или о людях, которые только что выехали из родных городов.

Еще с февраля этот центр ограничил прием новых людей – новыми жителями могли стать только уязвимые категории, как семьи с маленькими детьми, люди почтенного возраста, люди с инвалидностью.

Для тех, кто в настоящее время проживает в центре, ищут и варианты проживания по всей территории страны.

Сейчас украинцы, которые прибывают в Нидерланды, преимущественно должны сами позаботиться о поиске жилья.

Напомним, Литва готовится продлить временную защиту для украинцев еще на год.

В Эстонии сообщали, что в 2023 году количество трудоустроенных украинцев с временной защитой выросло и сейчас достигает почти 60%.