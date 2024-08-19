Литва готується продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік

Литва планує ще на один рік продовжити тимчасову посвідку на проживання для українських біженців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Згідно з проєктом литовського Міністерства внутрішніх справ, термін тимчасового захисту буде продовжено до 4 березня 2026 року. Зараз цей статус діє до березня 2025 року.

За даними Департаменту міграції, щодня надходить 30-40 нових заяв на отримання тимчасової посвідки на проживання. Наразі понад 44,3 тисячі осіб мають такий статус у Литві.

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Міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте зазначила, що продовження терміну зменшить адміністративне навантаження на українців і співробітників Департаменту міграції, а також полегшить управління потоком заяв перед березнем 2025 року.

Також повідомляли, що з вересня українці без тимчасового захисту зможуть працювати в Литві тільки після отримання посвідки на проживання.

Крім того, литовський уряд виділив сукупно майже 9 млн євро на різні програми підтримки для українців, які оформили тимчасовий захист у Литві.