Турция без объяснений заблокировала доступ к Instagram

Турция заблокировала доступ к соцсети Instagram без официального объяснения причин.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News, пишет "Европейская правда".

Еще в начале суток в пятницу многие турецкие пользователи Instagram начали жаловаться в Twitter (X), что у них не обновляется новостная лента.

Агентство по информационным и телекоммуникационным технологиям (BTK) опубликовало заявление о том, что Instagram "заблокировали на основании решения от 02/08/2024", не приводя других деталей.

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В среду руководитель пресс-службы администрации президента Турции Фахреттин Алтун жестко критиковал компанию Meta за то, что в Instagram "препятствуют людям публиковать слова сочувствия" по поводу убийства в Иране одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании, который был близким союзником президента Турции Эрдогана, и назвал это "явной попыткой цензуры".

В турецких СМИ отмечают, что в Instagram зарегистрированы более 50 млн из 85 млн населения страны.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что Соединенные Штаты не причастны к убийству Хании в Тегеране и не знали о нем.

Президент США Джо Байден заявил, что убийство не поможет в достижении прекращения огня в секторе Газа.