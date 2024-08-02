Байден: Вбивство лідера ХАМАС не допоможе зупинити вогонь у Газі

Президент США Джо Байден заявив у четвер, що вбивство лідера палестинського ісламістського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганії не допоможе у досягненні припинення вогню в секторі Гази.

Про це Байден сказав журналістам пізно ввечері в четвер, його цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Ризик ескалації війни на Близькому Сході зріс після того, як Іран пригрозив помститись Ізраїлю за вбивство Ганії в Тегерані.

ХАМАС та іранський Корпус вартових ісламської революції підтвердили смерть Ганії, який брав участь у непрямих переговорах про припинення вогню в секторі Гази за посередництва міжнародних переговірників.

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Іран заявив, що вбивство сталося через кілька годин після того, як Ганія був присутній на церемонії приведення до присяги нового президента країни.

"Це не допоможе", – сказав Байден журналістам, коли його запитали, чи не зруйнувало вбивство Ганії шанси на укладення угоди про припинення вогню.

Байден також повідомив, що раніше в четвер мав пряму розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Уряд Нетаньягу не взяв на себе відповідальність за вбивство, але він заявив, що Ізраїль останнім часом завдав нищівних ударів по маріонетках Ірану, в тому числі по ХАМАС і ліванській "Хезболлі", і буде жорстко відповідати на будь-яку атаку.

Напруженість у відносинах Ізраїлю з Іраном і "Хезболлою" посилює побоювання щодо розширення конфлікту в регіоні, який і без того перебуває на межі на тлі вторгнення Ізраїлю на сектор Гази у відповідь на напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у середу, що Сполучені Штати не причетні до вбивства Ганії в Тегерані і не знали про нього.

Високопосадовець ЄС, який говорив на умовах анонімності, попередив про ризики ескалації після убивства Ганії.