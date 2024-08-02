Байден: Вбивство лідера ХАМАС не допоможе зупинити вогонь у Газі
Президент США Джо Байден заявив у четвер, що вбивство лідера палестинського ісламістського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганії не допоможе у досягненні припинення вогню в секторі Гази.
Про це Байден сказав журналістам пізно ввечері в четвер, його цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Ризик ескалації війни на Близькому Сході зріс після того, як Іран пригрозив помститись Ізраїлю за вбивство Ганії в Тегерані.
ХАМАС та іранський Корпус вартових ісламської революції підтвердили смерть Ганії, який брав участь у непрямих переговорах про припинення вогню в секторі Гази за посередництва міжнародних переговірників.
Іран заявив, що вбивство сталося через кілька годин після того, як Ганія був присутній на церемонії приведення до присяги нового президента країни.
"Це не допоможе", – сказав Байден журналістам, коли його запитали, чи не зруйнувало вбивство Ганії шанси на укладення угоди про припинення вогню.
Байден також повідомив, що раніше в четвер мав пряму розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Уряд Нетаньягу не взяв на себе відповідальність за вбивство, але він заявив, що Ізраїль останнім часом завдав нищівних ударів по маріонетках Ірану, в тому числі по ХАМАС і ліванській "Хезболлі", і буде жорстко відповідати на будь-яку атаку.
Напруженість у відносинах Ізраїлю з Іраном і "Хезболлою" посилює побоювання щодо розширення конфлікту в регіоні, який і без того перебуває на межі на тлі вторгнення Ізраїлю на сектор Гази у відповідь на напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у середу, що Сполучені Штати не причетні до вбивства Ганії в Тегерані і не знали про нього.
Високопосадовець ЄС, який говорив на умовах анонімності, попередив про ризики ескалації після убивства Ганії.