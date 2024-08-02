Франція після обміну ув'язнених закликала Росію відпустити інших заручників

Франція привітала досягнуту між Росією та Заходом домовленість про обмін ув’язнених і закликала Москву звільнити інших іноземців та росіян, які утримуються в її тюрмах.

Як повідомляє "Європейська правда", з такою заявою французьке Міністерство закордонних справ виступило в п’ятницю, 2 серпня.

МЗС Франції зазначило, що поділяє радість після звільнення кількох політичних в'язнів, утримуваних у Росії, зокрема Владіміра Кари-Мурзи, Іллі Яшина, Олега Орлова, Александри Скочиленко, Евана Гершковича, Пола Вілана, Алсу Курмашевої, Ріко Крігера та Кевіна Ліка.

"Вона (Франція. – Ред) віддає належне мужності чоловіків і жінок, які в Росії, як і в інших країнах, захищають свободу слова і переконань, незважаючи на пов'язані з цим ризики", – додало відомство, принагідно висловивши обурення у зв'язку зі смертю російського опозиціонера Алексєя Навального у в'язниці.

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Французьке зовнішньополітичне відомство висловило підтримку тим, хто залишається свавільно ув'язненим в Росії, зокрема громадянину Франції Лорану Вінатьє.

"Франція закликає до їхнього негайного звільнення", – підсумовується в заяві.

У четвер у Туреччині відбувся обмін 24 ув'язненими за участю шести західних держав, зокрема США та Німеччини, й Росії.

Переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну, тривали понад два роки.

Деталі читайте у статті: Заручників за шпигунів: чому історичний обмін між РФ та Заходом матиме наслідки і для України.