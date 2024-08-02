Франция после обмена заключенных призвала Россию отпустить других заложников

Франция приветствовала достигнутую между Россией и Западом договоренность об обмене заключенных и призвала Москву освободить других иностранцев и россиян, содержащихся в ее тюрьмах.

Как сообщает "Европейская правда", с таким заявлением французское Министерство иностранных дел выступило в пятницу, 2 августа.

МИД Франции отметил, что разделяет радость после освобождения нескольких политических заключенных, содержащихся в России, в частности Владимира Кары-Мурзы, Ильи Яшина, Олега Орлова, Александры Скочиленко, Эвана Гершковича, Пола Вилана, Алсу Курмашевой, Рико Кригера и Кевина Лика.

"Она (Франция. – Ред) отдает должное мужеству мужчин и женщин, которые в России, как и в других странах, защищают свободу слова и убеждений, несмотря на связанные с этим риски", – добавило ведомство, попутно выразив возмущение в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.

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Французское внешнеполитическое ведомство выразило поддержку тем, кто остается произвольно заключенным в России, в частности гражданину Франции Лорану Винатье.

"Франция призывает к их немедленному освобождению", – подытоживается в заявлении.

В четверг в Турции состоялся обмен 24 заключенными с участием шести западных государств, в том числе США и Германии, и России.

Переговоры между Западом и Россией, которые привели к большому обмену, продолжались более двух лет.

Детали читайте в статье: Заложники за шпионов: почему исторический обмен между РФ и Западом будет иметь последствия и для Украины.