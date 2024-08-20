Президент Литви критикує комісію з дерадянізації

Президент Гітанас Науседа розкритикував так звану комісію з дерадянізації, заявивши, що вона намагається посіяти розбрат у суспільстві.

Заяву Науседи наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

На думку литовського президента, комісія, що відповідає за видалення символів тоталітаризму й авторитаризму з громадських просторів, "наламала дров" і намагається стравити суспільство.

"Ця комісія з дерадянізації вже щосили наламала дров, і найгірше в цьому місці те, що думка фахівців, справжніх фахівців, а не дилетантів, не важлива", – сказав Науседа.

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Він обурився рішенням комісії про демонтаж пам'ятника поетесі Саломеї Неріс.

Низка литовських громадських діячів і літературознавців також заявили, що твердження комісії про те, що пам'ятник є ідеологічним, а сама поетеса не мала жодних зв'язків із Вільнюсом, надто слабкі.

Науседа переконаний, що для ухвалення правильних рішень і щоб уникнути розколу в суспільстві, при розгляді питань дерадянізації слід спиратися на думку експертів.

"Якщо ми продовжимо в тому самому темпі і продовжимо працювати за такими самими принципами, то та дерадянізація обов'язково виродиться в повному обсязі", – наголосив він.

Заборона на пропаганду тоталітарних і авторитарних режимів та їхніх ідеологій діє в Литві з травня 2023 року.

Вона передбачає, що символи тоталітаризму і авторитаризму, такі як пам'ятники, назви вулиць, площ та інших громадських об'єктів, повинні бути видалені з публічних просторів.

А після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Литві заборонили символи підтримки загарбницької війни РФ.