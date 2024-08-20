Президент Литвы критикует комиссию по десоветизации

Президент Гитанас Науседа раскритиковал так называемую комиссию по десоветизации, заявив, что она пытается посеять раздор в обществе.

Заявление Науседы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По мнению литовского президента, комиссия, отвечающая за удаление символов тоталитаризма и авторитаризма из общественных пространств, "наломала дров" и пытается стравить общество.

"Эта комиссия по десоветизации уже вовсю наломала дров, и хуже всего в этом месте то, что мнение специалистов, настоящих специалистов, а не дилетантов, не важно", – сказал Науседа.

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Он возмутился решением комиссии о демонтаже памятника поэтессе Саломее Нерис.

Ряд литовских общественных деятелей и литературоведов также заявили, что утверждения комиссии о том, что памятник является идеологическим, а сама поэтесса не имела никаких связей с Вильнюсом, слишком слабые.

Науседа убежден, что для принятия правильных решений и во избежание раскола в обществе, при рассмотрении вопросов десоветизации следует опираться на мнение экспертов.

"Если мы продолжим в том же темпе и продолжим работать по таким же принципам, то и десоветизация обязательно выродится в полном объеме", – подчеркнул он.

Запрет на пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологий действует в Литве с мая 2023 года.

Он предусматривает, что символы тоталитаризма и авторитаризма, такие как памятники, названия улиц, площадей и других общественных объектов, должны быть удалены из публичных пространств.

А после начала полномасштабного вторжения России в Украину в Литве запретили символы поддержки захватнической войны РФ.