Премьер Индии встретится в Польше с Дудой и Туском накануне визита в Киев
Премьер-министр Индии Нарендра Моди накануне визита в Украину посетит Польшу 22 августа, где проведет встречи с местными чиновниками.
Об этом сообщает "Европейская правда".
По данным польского правительственного информационного центра, премьер Дональд Туск встретится с Моди в четверг в 10:00 по местному времени.
В канцелярии президента Польши сообщили о запланированной встрече Анджея Дуды с Моди в 14:00.
Визит Моди состоится в 70-ю годовщину установления дипломатических отношений между Польшей и Индией.
Предыдущий визит главы индийского правительства в Польшу состоялся 45 лет назад.
23 августа Моди совершит визит в Украину впервые после полномасштабного вторжения России. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину.
Во время визита запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским, на которых стороны обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.