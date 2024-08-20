В Іспанії у 117-річному віці померла найстаріша жінка на планеті

Жителька Іспанії Марія Браньяс, яка вважалась найстарішою людиною у світі, померла у вівторок, 20 серпня, у віці 117 років.

Про це повідомили на офіційному акаунті Браньяс у X (Twitter), який веде її родина, пише "Європейська правда".

Зазначається, що 117-річна жінка "померла так, як того хотіла: уві сні, мирно й безболісно".

Кілька днів тому, йдеться в повідомленні, Браньяс припустила, що незабаром помре, сказавши: "Смерть застане мене втомленою від такого довгого життя, але я хочу, аби вона знайшла мене уві сні, вільною та задоволеною".

Реклама:

Фото: Residencia Santa Maria Del Tura

Речник будинку для літніх людей, де останні роки жила Браньяс, підтвердив її смерть агентству Reuters, але не уточнив подробиць.

Марія Браньяс народилась у Сан-Франциско у 1907 році, але в семирічному віці разом із родиною переїхала до Каталонії. Там вона прожила решту свого життя, зокрема заставши пандемію "іспанки" 1918 року та громадянську війну в Іспанії 1936-39 років.

Жінка пережила свого чоловіка, за якого вийшла заміж у 1931-му, на 48 років, та сина Августа, який помер у 86-річному віці. 117 років вона відсвяткувала в березні.

Книга рекордів Гіннеса в січні 2024-го підтвердила, що Марія Браньяс стала найстарішою людиною у світі.

Своє довголіття жінка пояснювала удачею, генетикою і "порядком, спокоєм, добрими зв'язками з родиною і друзями, контактом з природою, емоційною стабільністю, відсутністю турбот, жалю, великою кількістю позитиву і тим, що вона трималася подалі від токсичних людей", писали в Книзі рекордів.

Марія Браньяс стала дванадцятою людиною, яка отримала звання найстарішої на планеті. Найбільше з-поміж них прожила Жанна Кальман із Франції – вона дожила до 122 років і 164 днів.

Нагадаємо, у Хорватії жителі затоки на Адріатичному узбережжі хочуть, аби її внесли до Книги рекордів Гіннеса як найменше у світі море.