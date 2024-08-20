В Іспанії у 117-річному віці померла найстаріша жінка на планеті
Новини — Вівторок, 20 серпня 2024, 16:03 —
Жителька Іспанії Марія Браньяс, яка вважалась найстарішою людиною у світі, померла у вівторок, 20 серпня, у віці 117 років.
Про це повідомили на офіційному акаунті Браньяс у X (Twitter), який веде її родина, пише "Європейська правда".
Зазначається, що 117-річна жінка "померла так, як того хотіла: уві сні, мирно й безболісно".
Кілька днів тому, йдеться в повідомленні, Браньяс припустила, що незабаром помре, сказавши: "Смерть застане мене втомленою від такого довгого життя, але я хочу, аби вона знайшла мене уві сні, вільною та задоволеною".
Речник будинку для літніх людей, де останні роки жила Браньяс, підтвердив її смерть агентству Reuters, але не уточнив подробиць.
Марія Браньяс народилась у Сан-Франциско у 1907 році, але в семирічному віці разом із родиною переїхала до Каталонії. Там вона прожила решту свого життя, зокрема заставши пандемію "іспанки" 1918 року та громадянську війну в Іспанії 1936-39 років.
Жінка пережила свого чоловіка, за якого вийшла заміж у 1931-му, на 48 років, та сина Августа, який помер у 86-річному віці. 117 років вона відсвяткувала в березні.
Книга рекордів Гіннеса в січні 2024-го підтвердила, що Марія Браньяс стала найстарішою людиною у світі.
Своє довголіття жінка пояснювала удачею, генетикою і "порядком, спокоєм, добрими зв'язками з родиною і друзями, контактом з природою, емоційною стабільністю, відсутністю турбот, жалю, великою кількістю позитиву і тим, що вона трималася подалі від токсичних людей", писали в Книзі рекордів.
Марія Браньяс стала дванадцятою людиною, яка отримала звання найстарішої на планеті. Найбільше з-поміж них прожила Жанна Кальман із Франції – вона дожила до 122 років і 164 днів.
Нагадаємо, у Хорватії жителі затоки на Адріатичному узбережжі хочуть, аби її внесли до Книги рекордів Гіннеса як найменше у світі море.