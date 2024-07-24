У Хорватії сподіваються, що її затоку визнають найменшим морем у світі

Мешканці мальовничої затоки на Адріатичному узбережжі Хорватії сподіваються, що місце, яке вони завжди називали морем Карин, можуть офіційно визнати найменшим морем у світі, що сприятиме розвитку туризму та захисту довкілля.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Голова туристичної асоціації "Каринська Рив'єра", заявив про плани подати заявку до Книги рекордів Гіннеса, щоб місцеву затоку визнали найменшим морем у світі.

Reuters

"Море Карин", розташоване за 30 км на схід від прибережного міста Задар, де мешкають дельфіни й морські черепахи, займає площу лише близько шести квадратних кілометрів.

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Наразі найменшим є Мармурове море у Туреччині біля Стамбула, яке з'єднує Чорне море через протоку Босфор з Егейським морем через Дарданелли.

Книга рекордів Гіннеса визначає моря як "менші за розмірами, ніж океани, але все ж таки великі водойми, частина яких оточена суходолом та з'єднана з океаном".

Протягом століть цю хорватську затоку позначали на картах як море, вказує Reuters.

Раніше команда французьких пекарів потіснила Італію новим світовим рекордом, створивши 140-метровий багет.

Перед тим понад п’ять тисяч людей взяли участь у масовому диктанті на Єлисейських полях у Парижі, які переобладнали під шкільну аудиторію. Його статус наймасовішого диктанту мала підтвердити Книга рекордів Гіннеса.