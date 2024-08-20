В Испании в 117-летнем возрасте умерла самая старая женщина на планете

Жительница Испании Мария Браньяс, которая считалась самым старым человеком в мире, умерла во вторник, 20 августа, в возрасте 117 лет.

Об этом сообщили на официальном аккаунте Браньяс в X (Twitter), который ведет ее семья, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что 117-летняя женщина "умерла так, как того хотела: во сне, мирно и безболезненно".

Несколько дней назад, говорится в сообщении, Браньяс предположила, что вскоре умрет, сказав: "Смерть застанет меня уставшей от такой долгой жизни, но я хочу, чтобы она нашла меня во сне, свободной и довольной".

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Фото: Residencia Santa Maria Del Tura

Представитель дома престарелых, где последние годы жила Браньяс, подтвердил ее смерть агентству Reuters, но не уточнил подробностей.

Мария Браньяс родилась в Сан-Франциско в 1907 году, но в семилетнем возрасте вместе с семьей переехала в Каталонию. Там она прожила остаток своей жизни, в частности застав пандемию "испанки" 1918 года и гражданскую войну в Испании 1936-39 годов.

Женщина пережила своего мужа, за которого вышла замуж в 1931-м, на 48 лет, и сына Августа, который умер в 86-летнем возрасте. 117 лет она отпраздновала в марте.

Книга рекордов Гиннеса в январе 2024-го подтвердила, что Мария Браньяс стала самым старым человеком в мире.

Свое долголетие женщина объясняла удачей, генетикой и "порядком, спокойствием, хорошими связями с семьей и друзьями, контактом с природой, эмоциональной стабильностью, отсутствием забот, сожалений, большим количеством позитива и тем, что она держалась подальше от токсичных людей", писали в Книге рекордов.

Мария Браньяс стала двенадцатым человеком, который получил звание самого старого на планете. Больше всего среди них прожила Жанна Кальман из Франции – она дожила до 122 лет и 164 дней.

Напомним, в Хорватии жители залива на Адриатическом побережье хотят, чтобы его внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самое маленькое в мире море.