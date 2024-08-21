Британія запроваджує нові заходи для боротьби з нелегальною міграцією

Британський уряд оголосив про нові плани щодо зменшення кількості шукачів притулку, які прибувають на невеликих човнах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Заходи включатимуть збільшення кількості депортаційних рейсів і посилення боротьби з роботодавцями, які наймають нелегальних робітників.

Британське Міністерство внутрішніх справ, яке відповідає за боротьбу з нелегальною імміграцією, оголосило, що найме 100 слідчих для боротьби з бандами, які привозять шукачів притулку до Британії.

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Це має на меті збільшити кількість депортованих осіб до рівня, який востаннє спостерігався у 2018 році, щоб зупинити тенденцію до зниження, яка спостерігалася в останні роки.

Роботодавці, які наймають нелегальних працівників, стикатимуться з покараннями, зокрема з повідомленнями про фінансові штрафи, наказами про закриття бізнесу і можливими кримінальними переслідуваннями.

"Збільшуючи можливості правозастосування і повернення, ми створимо систему, яка буде краще контролюватися і управлятися, замість хаосу, який занадто довго руйнував систему", – сказала міністерка внутрішніх справ Іветт Купер.

З моменту призначення нового лейбористського уряду 5 липня понад 5700 шукачів притулку прибули до Британії на човнах через Ла-Манш з Франції, що підкреслює виклик, який стоїть перед міністрами.

Прем'єр-міністр Кір Стармер раніше заявляв, що Британія повинна зосередитися на виконанні законів і працювати з іншими країнами над усуненням першопричин міграції, включаючи зміну клімату і бідність.

Останні опитування показали, що контроль над імміграцією є найважливішим питанням для британських виборців вперше за останні вісім років.

Тим часом у Франції кажуть про значне спадання кількості мігрантів, які намагаються перейти італо-французький кордон.