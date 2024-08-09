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На кордоні Італії з Францією поменшало нелегальних мігрантів

Новини — П'ятниця, 9 серпня 2024, 19:04 — Марія Ємець

У Франції кажуть про значне спадання кількості мігрантів, які намагаються перейти італо-французький кордон.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Префект департаменту Приморські Альпи заявив про значне спадання потоку мігрантів на італо-французькому кордоні. 

В середньому за період з січня на кордоні Італії і Франції щотижня затримували 200-300 нелегальних мігрантів. У кризові періоди 2023 року це могла бути кількість затриманих за день. Цього тижня повідомили про 311 затриманих. 

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Однією з причин є скорочення міграційних потоків до самої Італії через її найпівденніший острів Лампедуза. Мігранти, яким вдалось потрапити до Італії, потім можуть намагатись вирушити в інші країни Європи. 

Мігранти, яких затримують на кордоні Франції, найчастіше родом з Бангладешу, Сирії, Гвінеї, Тунісу. 

Берегова охорона Греції цього тижня врятувала десятки мігрантів у Середземному морі.

Тим часом прикордонники Литви допомагатимуть Латвії охороняти кордон з Білоруссю, який щоденно намагаються перетнути кілька десятків мігрантів з третіх країн. 

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Франція міграційна криза
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