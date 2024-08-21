Президент Чехії: "Північні потоки" є легітимними цілями у війні 

Президент Чехії Петр Павел вважає трубопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2" законною ціллю для атаки у російсько-українській війні, хоча підкреслює, що у нього немає доказів про причетність України до їхнього підриву.

Про це він сказав у подкасті PoliTalk, текстову версію якого публікує Novinky, пише "Європейська правда",

За словами Павела, коли відбувається збройний конфлікт, він ведеться не тільки проти військових цілей, але й проти цілей стратегічного характеру.

"А трубопроводи є стратегічною ціллю. Якби атака була спрямована на те, щоб перекрити постачання газу і нафти в Європу і повернути гроші назад в Росію, тоді – і я кажу умовно – це була б легітимна ціль", – сказав президент Чехії.

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Водночас він наголосив, що у нього немає чіткої інформації про те, що саме Україна стоїть за підривами трубопроводів.

Павел також відкинув припущення, що атака на трубопроводи спричинила чималі проблеми для європейців.

"На той час ми вже мали низку альтернатив, тому "Північний потік" не був критично важливим трубопроводом, від якого залежала енергетична безпека Європи. Безумовно, він спричинив певні ускладнення, але не такі, з якими ми не змогли б впоратися", – сказав Павел.

Трубопроводи, додав він, завжди були і будуть мішенню, тому що вони мають потенціал впливати на конфлікт в той чи інший бік.

Нагадаємо, у четвер, 15 серпня, газета The Wall Street Journal повідомила, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топпосадовці. Зокрема, президент Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати. Операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Офіційний Київ будь-яку причетність українських топпосадовців заперечує. Німецьке слідство також не знайшло доказів їхньої причетності.

Разом з тим стало відомо, що генпрокурор Німеччини видав ордер на арешт громадянина України у зв’язку з підозрою у причетності до атаки.

Про нові деталі у справі читайте у статті: Володимир схвалив, Володимир виконав? Чи був український слід у підриві Nord Stream.