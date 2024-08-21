Президент Чехии: "Северные потоки" – это легитимные цели в войне

Президент Чехии Петр Павел считает трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" законной целью для атаки в российско-украинской войне, хотя подчеркивает, что у него нет доказательств о причастности Украины к их подрыву.

Об этом он сказал в подкасте PoliTalk, текстовую версию которого публикует Novinky, пишет "Европейская правда",

По словам Павела, когда происходит вооруженный конфликт, он ведется не только против военных целей, но и против целей стратегического характера.

"А трубопроводы являются стратегической целью. Если бы атака была направлена на то, чтобы перекрыть поставки газа и нефти в Европу и вернуть деньги обратно в Россию, тогда – и я говорю условно – это была бы легитимная цель", – сказал президент Чехии.

Реклама:

В то же время он подчеркнул, что у него нет четкой информации о том, что именно Украина стоит за подрывами трубопроводов.

Павел также отверг предположение, что атака на трубопроводы вызвала немалые проблемы для европейцев.

"В то время мы уже имели ряд альтернатив, поэтому "Северный поток" не был критически важным трубопроводом, от которого зависела энергетическая безопасность Европы. Безусловно, он вызвал определенные осложнения, но не такие, с которыми мы не смогли бы справиться", – сказал Павел.

Трубопроводы, добавил он, всегда были и будут мишенью, потому что они имеют потенциал влиять на конфликт в ту или иную сторону.

Напомним, в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal сообщила, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники. В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Официальный Киев какую-либо причастность украинских топ-чиновников отрицает. Немецкое следствие также не нашло доказательств их причастности.

Вместе с тем стало известно, что генпрокурор Германии выдал ордер на арест гражданина Украины в связи с подозрением в причастности к атаке.

О новых деталях в деле читайте в статье: Владимир одобрил, Владимир выполнил? Был ли украинский след в подрыве Nord Stream.