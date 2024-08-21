Вибори у Молдові: проросійський Додон офіційно підтримав кандидатуру ексгенпрокурора

Колишній президент Молдови, лідер Партії соціалістів Ігор Додон офіційно оголосив про балотування у президенти колишнього генпрокурора Александра Стояногло та висловив йому підтримку.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Додон після засідання ради партії 21 серпня офіційно підтвердив, що колишній генпрокурор Александр Стояногло буде балотуватися на виборах як "кандидат широкого компромісу".

Додон і Стояногло дали спільну пресконференцію, на якій перший назвав його "бездоганним фахівцем", посилаючись на досвід Стояногло у генпрокуратурі і його "спротив режиму Маї Санду", а також похвалив кандидата як "державника, сім’янина і людину, що шанує наші християнські цінності".

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Стояногло заявив, що громадяни Молдови "почуваються приниженими і хочуть справедливості", та обіцяє виправити це.

Такий розвиток подій є прогнозованим, оскільки Додон і раніше казав, що бачить Стояногло "народним кандидатом".

Сам Ігор Додон, як відомо, вирішив не йти на вибори через низькі шанси перемогти Маю Санду.

Детально на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті План "Перемога" для Молдови: як у РФ хочуть здолати Санду на виборах президента.