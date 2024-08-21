Выборы в Молдове: пророссийский Додон официально поддержал кандидатуру экс-генпрокурора

Бывший президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон официально объявил о баллотировании в президенты бывшего генпрокурора Александра Стояногло и выразил ему поддержку.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Додон после заседания совета партии 21 августа официально подтвердил, что бывший генпрокурор Александр Стояногло будет баллотироваться на выборах как "кандидат широкого компромисса".

Додон и Стояногло дали совместную пресс-конференцию, на которой первый назвал его "безупречным специалистом", ссылаясь на опыт Стояногло в генпрокуратуре и его "сопротивление режиму Майи Санду", а также похвалил кандидата как "государственника, семьянина и человека, уважающего наши христианские ценности".

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Стояногло заявил, что граждане Молдовы "чувствуют себя униженными и хотят справедливости", и обещает исправить это.

Такое развитие событий прогнозируемо, поскольку Додон и раньше говорил, что видит Стояногло "народным кандидатом".

Сам Игорь Додон, как известно, решил не идти на выборы из-за низких шансов победить Майю Санду.

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды" и статье План "Победа" для Молдовы: как в РФ хотят одолеть Санду на выборах президента.