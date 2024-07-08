Проросійський Додон не балотуватиметься на виборах президента Молдови

Лідер Партії соціалістів Молдови, проросійський політик Ігор Додон дав зрозуміти, що не висуватиме свою кандидатуру на виборах президента цієї осені.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

За його словами, Партія соціалістів (ПСРМ), яку він очолює, не висуватиме свого кандидата в президенти та підтримає на виборах кандидатуру колишнього генпрокурора Александра Стояногло.

"Кандидатом із твердим характером і найвищими професійними та людськими якостями є пан Олександр Стояногло, якого Партія соціалістів і я особисто з усією впевненістю підтримаємо на цих президентських виборах, і наша мета – здобути на них перемогу", – зазначив Додон.

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Він зазначив, що опозиція може спільно брати участь у майбутніх президентських виборах.

"Люди втомилися від амбіцій та егоїзму тих чи інших партійних лідерів. Більше не можна втрачати час", – додав проросійський політик.

Раніше Додон відзначився скандальними заявами про розв’язану РФ війну проти України.

Спочатку Додон не зміг прямо відповісти на питання, хто ввів війська в Україну, сказавши, що "усі сторони винні в тому, що сталося в Україні".

Коли його спитали про приналежність Криму, Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей, Додон відповів, що "за результатами мирних переговорів буде зрозуміло, де зупиниться війна".

У квітні Додон заявляв, що хоче відновлення стратегічного партнерства Молдови з Росією, і що цього нібито прагнуть більшість громадян Молдови.

Про настрої у Молдові читайте у статті На третину проросійські: як у Молдові співіснують рух до ЄС, війна та підтримка союзу з Росією.