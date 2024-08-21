Финляндия ведет переговоры с союзниками НАТО о размещении их войск

Финляндия ведет переговоры с несколькими странами – членами Североатлантического Альянса о развертывании их войск на финской территории.

Об этом рассказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

На заседании министров финской правительственной коалиции Хяккянен подтвердил, что ведутся переговоры о присутствии сухопутных сил НАТО в Финляндии.

"Мы не комментируем публично эти переговоры со стороны оборонного ведомства. Они ведутся с рядом различных стран. Мы ведем переговоры о том, какие страны могли бы предоставить определенные силовые структуры для обеспечения безопасности Финляндии", – пояснил он.

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Глава финского Минобороны отказался говорить, какие именно государства могут разместить свои войска в его стране, но не стал отрицать, что речь может идти о Швеции или Норвегии.

Он также подчеркнул, что присутствие сил других стран НАТО в Финляндии связано не с непосредственным военным противостоянием, а с ситуацией, когда "существует напряженная атмосфера".

Кроме того, заверил Хяккянен, силы союзников по Альянсу будут находиться в Финляндии не на постоянной основе.

Министр добавил, что дискуссии по этому вопросу будут продолжаться осенью и зимой, а следующая встреча министров обороны стран НАТО, где может быть принято решение, состоится в феврале 2025 года.

Напомним, ранее стало известно, что в Финляндии будет базироваться штаб сухопутных войск НАТО.

Кроме того, Финляндия начала хранить часть своих военных запасов на территории Норвегии и планирует такое же сотрудничество со Швецией.