Фінляндія зберігатиме частину своєї зброї у сусідніх країнах Скандинавії

Фінляндія почала зберігати частину своїх військових запасів на території Норвегії та планує таку ж співпрацю зі Швецією.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю Financial Times сказав головний відповідальний за військову економіку у Збройних силах Фінляндії генерал-лейтенант Мікко Хейсканен.

Посадовець повідомив, що Фінляндія вже почала зберігати частину своїх боєприпасів та військової техніки на території Норвегії на випадок кризової ситуації. Аналогічну співпрацю невдовзі почнуть зі Швецією, та, можливо, іншими країнами-членами НАТО.

"Ми більше не сам на сам і можемо довіряти іншим. Немає потреби тримати "усі яйця в одному кошику", – зазначив Хейсканен.

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Окрім боєприпасів та військової техніки, на запасні склади за кордоном можуть перемістити і частину запасних деталей до неї. Детальнішої інформації про ці плани не розкриватимуть.

Фінляндія, як відомо, має понад 1000 км сухопутного кордону з Росією.

Нагадаємо, цими вихідними у Financial Times вийшов матеріал про те, що європейські спецслужби попередили свої уряди про планування Росією диверсій по всьому континенту, безпосередньо і через підставних осіб.

У п'ятницю Норвезька поліційна служба безпеки (PST) виявила, що агенти російської розвідки працюють у Західній Норвегії, та вважає, що Росія може готувати диверсії проти об'єктів критичної інфраструктури.

У Німеччині нещодавно затримали двох німців російського походження, яких підозрюють у пошуку потенційних цілей для проведення диверсій проти німецької підтримки України.