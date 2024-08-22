Прем'єр Грузії вважає демократичною заборону політичних партій

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що заборона політичних партій – це "демократичний процес".

Заяву грузинського прем'єра наводить "Грузія Online", повідомляє "Європейська правда".

Кобахідзе стверджує, що політичні партії забороняють в Україні та Молдові, і Євросоюз позитивно оцінює це.

Однак очільник грузинського уряду не згадав, що в цих випадках йдеться про пов’язані з РФ політсили.

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"Політичні партії в Україні та Молдові забороняють одну за одною, і з боку ЄС лунають дуже позитивні відгуки. Це демократичний процес, коли політична партія створює проблеми для національних інтересів держави... Її заборона – це відповідальність держави перед своєю власною країною і демократичною системою", – сказав Кобахідзе.

За його словами, "коли є правова основа, це (заборона партії. – Ред.) має бути зроблено в демократичній державі".

Як відомо, "Грузинська мрія" хоче оголосити неконституційними опозиційний "Єдиний національний рух" і всі його партії-сателіти.

Нагадаємо, парламентські вибори у Грузії пройдуть 26 жовтня 2024 року, вперше повністю за пропорційною системою, що підсилює шанси для опозиції.

Деталі читайте у статті про те, як влада Грузії планує "узаконити" свою дружбу з Росією.