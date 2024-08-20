У Грузії партія влади хоче оголосити неконституційною політсилу Саакашвілі

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" хоче оголосити неконституційними опозиційний "Єдиний національний рух" і всі його партії-сателіти.

Про це йдеться в заяві "Грузинської мрії", яку наводить "Грузія Online", повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у політсилі, у разі здобуття конституційної більшості на парламентських виборах вони ініціюють правовий процес, "у результаті якого "Єдиний національний рух" і всі його партії-сателіти або правонаступники будуть оголошені неконституційними".

"Парламентські вибори 2024 року – це своєрідний референдум, на якому грузинський народ має остаточно вирішити, чи обирає він війну або мир, моральну деградацію або традиційні цінності, рабську залежність Грузії від зовнішніх сил або незалежну і суверенну державу, колективний "Національний рух" або "Грузинську мрію", – йдеться у заяві.

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У політсилі заявили, що жовтневі вибори "мають стати свого роду нюрнберзьким політичним вироком для "Національного руху", який створить міцну основу для відповідного правового процесу".

"З огляду на зовнішній фактор, "Грузинській мрії" необхідно отримати конституційну більшість, щоб судити "Національний рух", – додали у партії.

Нещодавно "Грузинська мрія" заявила, що її головний опонент на прийдешніх виборах – "Єдиний національний рух" – та його лідер Міхеїл Саакашвілі винні у серпневій війні 2008 року.

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