Премьер Грузии считает демократическим запрет политических партий

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что запрет политических партий – это "демократический процесс".

Заявление грузинского премьера приводит "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

Кобахидзе утверждает, что политические партии запрещают в Украине и Молдове, и Евросоюз положительно оценивает это.

Однако глава грузинского правительства не упомянул, что в этих случаях речь идет о связанных с РФ политсилах.

Реклама:

"Политические партии в Украине и Молдове запрещаются одна за другой, и с той же стороны ЕС звучат очень положительные отзывы. Это демократический процесс, когда политическая партия создает проблемы для национальных интересов государства... Ее запрет – это ответственность государства перед своей собственной страной и демократической системой", – сказал Кобахидзе.

По его словам, "когда есть правовая основа, это (запрет партии. – Ред.) должно быть сделано в демократическом государстве".

Как известно, "Грузинская мечта" хочет объявить неконституционными оппозиционное "Единое национальное движение" и все его партии-сателлиты.

Напомним, парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года, впервые полностью по пропорциональной системе, что усиливает шансы для оппозиции.

Детали читайте в статье о том, как власти Грузии планируют "узаконить" свою дружбу с Россией.