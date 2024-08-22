Глава МВС Фінляндії йде у тимчасову відставку через хворобу дитини

Міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен йде з посади до кінця 2024 року, обов’язки глави МВС виконуватиме її колега – очільниця Міністерства транспорту та зв’язку Лулу Ранн.

Про це вона розповіла під час брифінгу, цитати з якого наводить видання Yle, повідомляє "Європейська правда".

Марі Рантанен іде у тимчасову відставку у зв’язку з серйозною хворобою дитини.

"У зв’язку з важкою хворобою моєї дитини я залишаю посаду міністра внутрішніх справ до кінця року. Можна отримати заміну для цього завдання, але ніхто не може замінити матір", – наголосила вона.

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Рантанен зауважила, що любить свою роботу, але "ще більше любить свою дитину". Відтак, пишуть журналісти, вона не буде обіймати посаду протягом чотирьох місяців: з початку вересня до кінця грудня.

Попри тимчасовий характер, зміна міністра є офіційною. Нового міністра призначать на посаду на початку вересня, додало видання.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія веде переговори з кількома країнами-членами Північноатлантичного альянсу про розгортання їхніх військ на фінській території.

22 серпня стало відомо, що країна тимчасово не братиме участі на політичному рівні в неформальних міністерських зустрічах, які будуть проводитися в рамках угорського головування в Європейському Союзі, хоча Гельсінкі будуть представлені на офіційному рівні.