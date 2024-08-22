Глава МВД Финляндии уходит во временную отставку из-за болезни ребенка

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен уходит с должности до конца 2024 года, обязанности главы МВД будет исполнять ее коллега – глава Министерства транспорта и связи Лулу Ранн.

Об этом она рассказала во время брифинга, цитаты из которого приводит издание Yle, сообщает "Европейская правда".

Мари Рантанен уходит во временную отставку в связи с серьезной болезнью ребенка.

"В связи с тяжелой болезнью моего ребенка я оставляю пост министра внутренних дел до конца года. Можно получить замену для этой задачи, но никто не может заменить мать", – подчеркнула она.

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Рантанен отметила, что любит свою работу, но "еще больше любит своего ребенка". Поэтому, пишут журналисты, она не будет занимать должность в течение четырех месяцев: с начала сентября до конца декабря.

Несмотря на временный характер, смена министра является официальной. Нового министра назначат на должность в начале сентября, добавило издание.

Ранее сообщалось, что Финляндия ведет переговоры с несколькими странами-членами Североатлантического альянса о развертывании их войск на финской территории.

22 августа стало известно, что страна временно не будет участвовать на политическом уровне в неформальных министерских встречах, которые будут проводиться в рамках венгерского председательства в Европейском Союзе, хотя Хельсинки будут представлены на официальном уровне.