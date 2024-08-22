Віцепрем'єр Сербії засудив заборону РПЦ в Україні та згадав про сатаністів
Проросійський віцепрем'єр Сербії Александар Вулін розкритикував заборону в Україні Російської православної церкви.
Його слова цитує сербське видання "Политика", пише "Європейська правда".
На думку Вуліна, "тому, для кого Степан Бандера – герой, Російська православна церква – ворог".
"Хто забороняє російських письменників і російську мову, той заборонить і російську церкву. Майдан заборонив російським громадянам України обирати владу на землі, а Рада заборонила їм обирати шлях до Бога", – заявив проросійський політик.
Також він вважає, що якщо РПЦ заборонили в Україні – то це лише питання часу та "зручної нагоди, хто першим візьме український приклад і заборонить Сербську православну церкву".
"Якби вони заборонили сатаністів і Російську православну церкву в Україні, весь Захід запитав би, чому саме сатаністи?" – додав він.
20 серпня Верховна Рада в цілому ухвалила закон №8371 про заборону в Україні діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією.
Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні правоохоронці відкрили провадження щодо низки священників УПЦ МП.
У травні парламент Естонії ухвалив заяву, в якій засудив діяльність Московського патріархату і оголосив його інститутом, що підтримує агресію РФ.
МВС Естонії запрошувало на розмову представників Естонської православної церкви Московського патріархату після того, як РПЦ оголосила війну в Україні "священною".
Читайте детальніше у статті: Тероризм у рясах: чи піде Естонія на повну заборону РПЦ.