В Естонії викликали на розмову представників російської церкви в країні після заяв собору в РФ

Міністерство внутрішніх справ Естонії запросило на розмову представників Естонської православної церкви Московського патріархату у зв’язку з тим, що РПЦ назвала війну в Україні "священною".

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це повідомив міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

Міністр наголосив, що заяви патріарха Кіріла неприйнятні і МВС хотіло би дізнатися позицію ЕПЦ МП з цього приводу, тож їх запросили на розмову вранці у вівторок.

"Серед іншого, патріарх сказав, що війна проти України – це війна проти всього Заходу, тобто і проти нас (...) Немислимо, щоб релігійний лідер у якійсь західній державі у ХХІ столітті демонстрував таке підбурювання до війни", – заявив Ляенеметс.

Міністр нагадав, що в Естонії підбурювання ненависті і висловлення підтримки війні Росії проти України заборонені.

"Я хотів би дізнатися позицію ЕПЦ МП і їхні плани подальших дій у зв’язку із заявами Кіріла. Більш того, це не просто заява", – наголосив він, нагадавши, що йдеться про рішення Російського народного собору під головуванням Кіріла.

"Неприпустимо, щоби ЕПЦ МП керувалася такими повчаннями і баченням у своїй діяльності", – наголосив Лаурі Ляенеметс.

За його словами, Естонська православна церква Московського патріархату має в Естонії близько 100 тисяч вірян.

ЕПЦ МП вже опублікувала оголошення, що її митрополит Євгеній не був на з’їздах Російського народного собору щонайменш останні шість років, включно з останнім.

Нагадаємо, у січні цього року Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії не став продовжувати посвідку на проживання митрополита Євгенія, вирішивши, що він становить загрозу безпеці державі. За словами правоохоронців, митрополит не засудив агресію РФ проти України. Через непродовження посвідки йому довелося виїхати у Росію.

У червні 2023 року Естонія заборонила в’їзд російському патріарху Кірілу.

Латвійське телебачення ухвалило рішення припинити запис і трансляцію нових православних богослужінь через згадку патріарха РПЦ Кирила.