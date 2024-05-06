Парламент Естонії оголосив Московський патріархат інститутом, що підтримує агресію РФ

Парламент Естонії (Рійгікогу) на засіданні у понеділок, 6 травня, ухвалив заяву, в якій засуджує діяльність Московського патріархату і оголосив його інститутом, що підтримує агресію РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За відповідну заяву проголосували 75 депутатів, ще вісім висловились "проти".

У документі наголошується, що це стосується Московського патріархату як інституту і керівного органу, а не людей, які дотримуються традицій православ'я.

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Згідно із заявою, у березні створений під егідою Російської православної церкви Всесвітній російський народний собор, яким керує патріарх Московський, ухвалив програмний документ "Сьогодення і майбутнє Русского мира", згідно з яким загарбницька війна в Україні є священною війною як проти України, так і проти всього західного світу, а сфера впливу Російської Федерації поширюється за межі території колишньої Російської імперії.

"Заклики Московського патріархату приховують у собі загрозу безпеці та існуванню Естонії, зокрема пряму загрозу громадському та конституційному порядку в Естонії", – зазначають естонські депутати.

Рійгікогу закликає всі держави і міжнародну громадськість перешкоджати ворожій діяльності Московського патріархату з чинення впливу.

"Православні об'єднання і парафії також повинні самостійно оцінити загрозу громадському порядку і своїм членам, яка походить від ворожої діяльності з надання впливу, і вжити необхідних кроків для припинення зв'язків з Московським патріархатом", – значиться в заяві Рійгікогу.

Нагадаємо, у середині квітня міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив про плани запропонувати парламенту визнати Московський патріархат терористичною організацією для заборони його діяльності в країні.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Естонії запросило на розмову представників Естонської православної церкви Московського патріархату у зв’язку з тим, що РПЦ назвала війну в Україні "священною".

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