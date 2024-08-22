У Чехії через унікальну бомбу часів Другої світової частково закриють завод

На заводі польського нафтохімічного концерну Orlen в чеському муніципалітеті Залужі в четвер, 22 серпня, частково призупинили роботу через виявлену нерозірвану авіабомбу часів Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під час земляних робіт у районі заводу напередодні, 21 серпня, робітники натрапили на британську авіаційну бомбу вагою 250 кілограмів із хімічним годинниковим детонатором.

"Небезпека і рідкість цієї знахідки полягає в механізмі спрацьовування, який може бути встановлений на 144 години або шість днів", – йдеться в заяві чеської поліції.

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V Litvínově-Záluží zasahujeme u nálezu pravděpodobně letecké pumy. Na místo jede pyrotechnik. Probíhá evakuace zaměstnanců z areálu společnosti, ve které k nálezu došlo.#policieulk pic.twitter.com/m08bm6r6nN – Policie ČR (@PolicieCZ) August 21, 2024

У зв’язку з цим правоохоронці огородили територію в радіусі 1,5 кілометрів від бомби до вівторка, 27 серпня, а також евакуювали майже 600 людей із прилеглих районів.

Поліція додала, що чеські вибухотехніки також консультуються з німецькими колегами, "які мають більший досвід з виявленими авіабомбами з хімічними детонаторами".

В Orlen заявили, що тимчасово зупинять роботу нафтопереробної установки з міркувань безпеки в п’ятницю, 23 серпня.

Нерозірвані боєприпаси часів Другої світової війни неодноразово знаходили в цьому регіоні в минулому, позаяк завод у той час працював на нацистську Німеччину та був мішенню повітряних нальотів Союзних сил.

Уперше завод розбомбили у середині травня 1944 року, а вдруге – у липні 1944 року.

Нагадаємо, минулого місяця на заході Польщі під кордоном з Німеччиною на кілька годин перекрили трасу та евакуювали усе село через виявлений радянський снаряд часів Другої світової війни.