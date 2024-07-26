У Польщі перекрили трасу та евакуювали ціле село через снаряд часів Другої світової

На заході Польщі під кордоном з Німеччиною на кілька годин перекрили трасу та евакуювали усе село через виявлений радянський снаряд часів Другої світової війни.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Снаряд від радянської БМ-8, відомої як "Катюша", знайшли у полі біля траcи S3 в районі села Хлебув, що на південний схід від Щецина, де у березні 1945 року йшли тяжкі бої.

Для нейтралізації снаряду дорогу у п’ятницю перекрили з 8:30 ранку до 12:00, а мешканців села попросили залишити домівки. З понад сотні людей лише тринадцять навідріз відмовились евакуюватися, їм довелось підписати заяву про те, що вони беруть на себе відповідальність за можливі наслідки такого рішення.

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"Це снаряд з дуже великою площею ураження. Сапери визначили зону безпеки 1500 метрів", – повідомив представник місцевого відділу служб надзвичайних ситуацій.

Цей периметр безпеки патрулює поліція, волонтери пожежно-рятувальної служби та інші залучені служби.

У Німеччині цього тижня знешкодили 250-кілограмову бомбу біля заводу Tesla.

Минулого місяця у Польщі повідомляли про випадок, коли чоловік рік зберігав у сараї протитанкову міну часів Другої світової, не здогадавшись, чим є його знахідка.