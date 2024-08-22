В Чехии из-за уникальной бомбы времен Второй мировой частично закроют завод

На заводе польского нефтехимического концерна Orlen в чешском муниципалитете Залужи в четверг, 22 августа, частично приостановили работу из-за обнаруженной неразорвавшейся авиабомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время земляных работ в районе завода накануне, 21 августа, рабочие наткнулись на британскую авиационную бомбу весом 250 килограммов с химическим часовым детонатором.

"Опасность и редкость этой находки заключается в механизме срабатывания, который может быть установлен на 144 часа или шесть дней", – говорится в заявлении чешской полиции.

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V Litvínově-Záluží zasahujeme u nálezu pravděpodobně letecké pumy. Na místo jede pyrotechnik. Probíhá evakuace zaměstnanců z areálu společnosti, ve které k nálezu došlo.#policieulk pic.twitter.com/m08bm6r6nN – Policie ČR (@PolicieCZ) August 21, 2024

В связи с этим правоохранители оградили территорию в радиусе 1,5 километров от бомбы до вторника, 27 августа, а также эвакуировали почти 600 человек из близлежащих районов.

Полиция добавила, что чешские взрывотехники также консультируются с немецкими коллегами, "которые имеют больший опыт с обнаруженными авиабомбами с химическими детонаторами".

В Orlen заявили, что временно остановят работу нефтеперерабатывающей установки из соображений безопасности в пятницу, 23 августа.

Неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой войны неоднократно находили в этом регионе в прошлом, поскольку завод в то время работал на нацистскую Германию и был мишенью воздушных налетов Союзных сил.

Впервые завод разбомбили в середине мая 1944 года, а второй раз – в июле 1944 года.

Напомним, в прошлом месяце на западе Польши под границей с Германией на несколько часов перекрыли трассу и эвакуировали все село из-за обнаруженного советского снаряда времен Второй мировой войны.