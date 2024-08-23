Уряд Нідерландів заборонив смартфони на засіданнях через страх шпигунства

Члени нового уряду Нідерландів не можуть користуватись телефонами, смарт-годинниками чи планшетами під час своїх зустрічей – їх тримають у сейфі через побоювання шпигунства.

Про це розповів у п'ятницю прем'єр-міністр країни і колишній шпигун Дік Схооф, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Смартфони, планшети та інші пристрої, такі як смарт-годинники, тримають у сховищі під час офіційних зустрічей, включаючи щотижневі засідання Ради міністрів. Цей захід діє відтоді, як Схооф вступив на посаду на початку липня.

"Загроза шпигунства існує завжди. Електронні пристрої, смартфони, айпади... все це мікрофони", – сказав Схооф.

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За його словами, іноземні держави зацікавлені в тому, щоб дізнатися більше про справи Нідерландів, "і є бажання цьому запобігти".

Прем'єр-міністр додав, що він дозволяє робити перерви, щоб міністри могли перевірити свої телефони.

У попередньому уряді Нідерландів смартфони були заборонені тільки тоді, коли обговорювалися конкретні теми безпеки.

Чутливість Схоофа до ризиків безпеки і шпигунства не є несподіванкою. До того як він очолив уряд, він був найвищим державним службовцем Міністерства юстиції та безпеки. У 2018-2020 роках він очолював нідерландські спецслужби. До цього він був національним координатором країни у боротьбі з тероризмом.

Схооф та інші члени його уряду 2 липня склали присягу.

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