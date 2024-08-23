Правительство Нидерландов запретило смартфоны на заседаниях из-за страха шпионажа

Члены нового правительства Нидерландов не могут пользоваться телефонами, смарт-часами или планшетами во время своих встреч – их держат в сейфе из-за опасений шпионажа.

Об этом рассказал в пятницу премьер-министр страны и бывший шпион Дик Схоф, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Смартфоны, планшеты и другие устройства, такие как смарт-часы, держат в хранилище во время официальных встреч, включая еженедельные заседания Совета министров. Эта мера действует с тех пор, как Схоф вступил в должность в начале июля.

"Угроза шпионажа существует всегда. Электронные устройства, смартфоны, айпады... все это микрофоны", – сказал Схоф.

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По его словам, иностранные государства заинтересованы в том, чтобы узнать больше о делах Нидерландов, "и есть желание это предотвратить".

Премьер-министр добавил, что он позволяет делать перерывы, чтобы министры могли проверить свои телефоны.

В предыдущем правительстве Нидерландов смартфоны были запрещены только тогда, когда обсуждались конкретные темы безопасности.

Чувствительность Схофа к рискам безопасности и шпионажа не является неожиданностью. До того как он возглавил правительство, он был высшим государственным служащим Министерства юстиции и безопасности. В 2018-2020 годах он возглавлял нидерландские спецслужбы. До этого он был национальным координатором страны в борьбе с терроризмом.

Схоф и другие члены его правительства 2 июля приняли присягу.

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