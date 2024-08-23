Прем’єр Вірменії і Путін домовились зустрітися "за можливості"

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян телефоном поговорив з главою Кремля Владіміром Путіним – лідери домовилися зустрітися "за можливості".

Про це повідомили у пресслужбі вірменського уряду, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, лідер Росії проінформував прем'єр-міністра Вірменії про враження від свого візиту до Азербайджану минулого тижня, "за що прем'єр-міністр Пашинян подякував" Путіну.

Вони домовилися зустрітися за можливості для обговорення питань двостороннього порядку денного Вірменії та Росії, зазначили у вірменському уряді.

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Путін відвідав Азербайджан 18 серпня, ймовірно, намагаючись відвернути увагу від української операції в Курській області і представити себе як незмінно ефективного дипломата.

Російські державні ЗМІ зосередилися на поїздці Путіна, висвітлюючи найдрібніші деталі, ймовірно, частково для того, щоб відвернути увагу від незручної ситуації в Росії.

Останнім часом уряд Вірменії спрямував свої зусилля на зближення із Заходом, а відносини з Росією натомість переживають напруження.

У лютому цього року глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель оголосив, що він і міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян домовилися "розпочати роботу над новим амбітним порядком денним партнерства між ЄС і Вірменією".

Деякі члени політичної команди прем'єр-міністра Нікола Пашиняна відтоді заявляли, що Вірменія повинна прагнути приєднатися до ЄС. Детальніше про це читайте у статті "Європейської правди".